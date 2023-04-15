На месте не сидит! Костомаров занялся работой над своим телом: последние новости из «Коммунарки»

Роман Костомаров прилагает колоссальные усилия ради своей цели поскорее оказаться вне больницы. Для полного восстановления ему рекомендованы физические нагрузки и, хотя спортсмену нелегко даются упражнения, он не ленится и добросовестно их выполняет.

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На данный момент Костомаров вместе с инструктором разрабатывает свое тело, специалист показывает безопасные движения и учит, как правильно обращаться с ампутированными конечностями.

Усердные старания олимпийского чемпиона не проходят бесследно. Медики отмечают явный прогресс.

«Первая нога нормально заживает. Теперь нужно руки подготовить тоже к протезам, но к каким именно, пока неизвестно. По состоянию нормально все», — сообщил источник «Известий».

Ранее состоялась первая с января встреча Романа Костомарова с детьми. Наследники — дочь Настя и сын Илья — навестили отца в реанимации.