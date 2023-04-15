«Обожал, обожаю и буду обожать!»: Николаев показал Пугачеву в алой беретке: смеющаяся именинница

Игорь Николаев вслед за шоуменом Максимом Галкиным* поздравил Примадонну с днем рождения. 15 апреля Алла Пугачева отмечает свое 74-летие. Именитый композитор признался певице в своих глубоких чувствах. Игорь Николаев и Алла Борисовна не просто друзья - они еще и кумовья.

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«Дорогая Алла! С днем рождения! Обожал, обожаю и буду обожать! Спасибо за профессию, за все мои песни, которые вы спели душой и сердцем - «Расскажите, птицы», «Айсберг», «Паромщик», «Две звезды», «Коралловые бусы», «Озеро Надежды», «Балет», «Балалайка», «Любимчик Пашка», «Осенний поцелуй», «Незваный гость», «Не обижай меня», «Владивосток», «Мимоходом», «Королева», «Свирель» - и многие другие! Счастья и здоровья!» - отметил композитор.

На фото, которым Игорь Николаев поделился в своем микроблоге, он запечатлен рядом с улыбающейся именинницей. Примадонна позировала в синем шифоновом платье в цветочек и алой беретке, оставив на виду пушистую челку и белокурые локоны. На лице - мизер морщин, сама певица так и светилась весельем.