Орбакайте выдала правду о песне в честь Пугачевой: «Я была не готова ее петь, а сейчас накипело на душе»

Кристина Орбакайте презентовала своей маме на 74-летие трогательную песню с жизнеутверждающим названием «Алла будет петь». Новость возбудила критиков, поскольку те восприняли строчки из песни буквально. А Алла Пугачева, как известно, уже давно не выступает на сцене. Ясность внесла сама Орбакайте.

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Артистка раскрыла, что трек в честь Примадонны был готов давно. То, почему именно сейчас она презентовала песню, когда вокруг имени Аллы Пугачевой и ее супруга много кривотолков и негативного внимания в связи с их переездом в Израиль, Орбакайте списала на собственные причины.

«Бывают такие моменты и в мамином творчестве, и в моем - песни, которые ждут своего часа. Наступает определенный момент, когда песня приходится ко времени, как ложка – к обеду. Эта песня уже была некоторое время, но то ли я не была готова ее петь, то ли звезды не так сходились… А вот сейчас я оказалась готова – и морально, и профессионально, и накипело на душе, в сердце», — приводит слова звезды «МК».

Ранее о песне «Алла будет петь» высказался отец Кристины Орбакайте.