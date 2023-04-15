Куличи, яички, верба - к Пасхе готовы! Климова встретилась дома с Акиньшиной и Вуличенко

Екатерина Климова много гастролирует, снимается в кино и играет в театре - она не скрывает, что актерское ремесло отнимает у нее много времени. Зачастую любимица миллионов приходит домой уставшей и ей уже не до семейных дрязг. Так, к примеру, актриса объясняла свой разрыв с Гелой Месхи. При этом Климова хорошая мама - у нее четверо детей и о каждом, она заботится.

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Старается актриса находить время и на друзей. Так, в преддверии светлого праздника, Екатерина Климова повидалась дома с близкими подругами Оксаной Акиньшиной, Екатериной Вуличенко - они еще и кумовья. Похоже, что к Пасхе подруги готовы - на столе куличи, яички, верба.