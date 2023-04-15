«Его создает женщина»: Виктория Боня объяснила, почему мужчины идут на измену

Телеведущая Виктория Боня рассказала, кто виноват в изменах мужчин.

По словам Бони, женщине стоит задуматься, если ее партнер изменил. Знаменитость уверена, что она будет анализировать свое поведение в случае измены ее мужчины.

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