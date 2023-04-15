«Его создает женщина»: Виктория Боня объяснила, почему мужчины идут на измену

Телеведущая Виктория Боня рассказала, кто виноват в изменах мужчин.
По словам Бони, женщине стоит задуматься, если ее партнер изменил. Знаменитость уверена, что она будет анализировать свое поведение в случае измены ее мужчины.
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«Ели у меня будет такая ситуация, что молодой человек изменил, я подумаю, как я это создала, где я что-то не додала, что человек изменяет», – сообщила Боня.
Бывшая участница «Дома-2» вспомнила время, когда ей хотелось менять партнеров каждые полтора года. Виктория чувствовала у себя жажду любви. Однако в последнее время телеведущая редко подпускает мужчин к себе очень близко.
«Тот мужчина, который непорядочный и гуляет, его создает женщина. В чем-то она какие-то гештальты закрывает, раз она такого мужчину в своей жизни хочет. Потому что многие женщины знают, что их мужчины гуляют, закрывают на это глаза и продолжают дальше жить, как будто ничего не произошло», – заявила Виктория Боня в разговоре с певицей Юлианной Карауловой в YouTube-шоу «Начало».