К Костомарову в реанимацию пустили детей: встреча спустя три месяца

Роман Костомаров с января остается в реанимации после перенесенных операций по ампутации конечностей. Сейчас новости из «Коммунарки» приходят хорошие, температура у фигуриста спала, он начал садиться без посторонней помощи. Рядом с ним все время находится жена Оксана Домнина. А на этой неделе он впервые за долгое время смог обнять своих детей.

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Как стало известно сайту Voice, в реанимацию к Костомарову начали впускать детей. До этого момента туда могла пройти лишь Домнина. Наследников у них с фигуристом двое – дочка Настя и сын Илья. Долгожданные встречи явно пойдут на пользу спортсмену.