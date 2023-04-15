Самбурская в бикини поманила прелестями: еле помещаются в лифе

Актриса Настасья Самбурская улетела на Бали, ее отпуск, начатый в Дубае, продолжается. Несколько дней назад она перестала выходить на связь, и подписчики забеспокоились. Оказалось, не зря: звезда пострадала от местного токсичного насекомого.

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Самбурская вышла на связь прямо с пляжа, в бикини, подчеркивающем ее пышные формы. Девушка выглядела беззаботной и расслабленной. Но новости у нее были тревожные.

«Меня укусил мужик», - пошутила звезда, и зрители выдохнули: шутит, значит все в порядке. Только все оказалось не так просто, она пострадала от токсичного яда местного муравья, теперь у нее ожоги на плече и бедре.