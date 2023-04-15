«Осталось доделать ванную»: Агата Муцениеце показала свой загородный особняк за 20 миллионов рублей

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце показала, как выглядит изнутри ее загородный дом стоимостью в 20 миллионов рублей.
После развода бывший муж Агаты Муцениеце – Павел Прилучный – продал их семейный особняк. Вместе с новой женой Зепюр Брутян актер переехал в новый загородный дом. А Агата Муцениеце задумалась о своем жилье за пределами Москвы.
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И вот в прошлом году актриса купила особняк за 20 миллионов рублей.
Ремонтные работы в доме Муцениеце завершаются. И Агата решила похвастааться приобретением в личном YouTube-влоге «Честные будни».
«Ну все. Осталось доделать ванную, повесить остатки света, доделать кухню и можно начинать двор», – отметила Агата.
Артистка показала, как выглядит комната ее младшей дочери. Спальня Мии Прилучной наполнена светом благодаря панорамным окнам.
Новый дом Агаты Муцениеце. Фото: соцсети
Напомним, ранее Муцениеце привела повзрослевших детей Прилучного в парк развлечений.