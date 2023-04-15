«Осталось доделать ванную»: Агата Муцениеце показала свой загородный особняк за 20 миллионов рублей

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце показала, как выглядит изнутри ее загородный дом стоимостью в 20 миллионов рублей.

После развода бывший муж Агаты Муцениеце – Павел Прилучный – продал их семейный особняк. Вместе с новой женой Зепюр Брутян актер переехал в новый загородный дом. А Агата Муцениеце задумалась о своем жилье за пределами Москвы.

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И вот в прошлом году актриса купила особняк за 20 миллионов рублей.