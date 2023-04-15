Заворотнюк в платочке и черных очках привезли в монастырь: помолилась перед великим праздником

Православные готовятся к большому празднику – Пасхе. Многие уже успели освятить куличи в храме, отправились в монастырь и члены семьи Анастасии Заворотнюк. Старшая дочка «прекрасной няни» Анна показала, что вместе с бабушкой они побывали Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Анна Заворотнюк предстала на снимке в платочке и черных очках. Мама «прекрасной няни», 79-летняя пенсионерка Валентина Борисовна встала рядышком. Она заметно похудела после недавней госпитализации, щеки впали, но выглядит она по-прежнему красавицей. Фото разместил сайт kp.ru.

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Традиция бывать в храме в семье Заворотнюк существует не только на Пасху. Известно, что родные актрисы очень верующие.

Напомним, Анастасия Заворотнюк пять лет страдает от онкологии. У нее – опухоль мозга. Обеспечивает тяжелобольную жену Петр Чернышов в одиночку – работает на износ, чтобы оплачивать лечение и содержать семью. У них подрастает четырехлетняя дочка Мила.