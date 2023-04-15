Анастасия Волочкова примерила интимную обновку при всех: пуш-ап сделал свое дело

Звезда балета Анастасия Волочкова обожает наряжаться. Экс-солистка Большого театра регулярно пополняет свой гардероб новинками, также очень много обновок ей дарят друзья и поклонники.

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На этот раз добрые люди преподнесли Волочковой роскошную пижаму. Наряд для сна – вещь довольно интимная, но этот комплект оказался настолько шикарен, что его балерине захотелось показать всем. К тому же, рубашка на пуговках красиво подчеркнула ее декольте с пуш-ап – получилось слишком красиво. «Спасибо за такую чудесную пижаму», - поблагодарила звезда своих дарителей.