«На несколько дней уезжал в США»: Данила Козловский оправдался после слухов о получении им тайного гражданства

Режиссер Данила Козловский заявил, что не имеет гражданства США.
Актер попросил не распускать слухи о тайном бегстве из России. Козловский подчеркнул, что часто бывает в Америке. Но делает он это исключительно из-за дочери, которая там живет со своей матерью – актрисой Ольгой Зуевой.
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«В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я сбежал из России», – заявил Козловский в своем микроблоге.
«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более, гражданства США», – заключил Данила Козловский.
Напомним, ранее в Театре Европы опровергли увольнение Данилы Козловского.