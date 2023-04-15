«На несколько дней уезжал в США»: Данила Козловский оправдался после слухов о получении им тайного гражданства

Режиссер Данила Козловский заявил, что не имеет гражданства США.

Актер попросил не распускать слухи о тайном бегстве из России. Козловский подчеркнул, что часто бывает в Америке. Но делает он это исключительно из-за дочери, которая там живет со своей матерью – актрисой Ольгой Зуевой.

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