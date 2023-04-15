Новости шоу-бизнеса: умер отец Богомолова, Костомаров начал садиться, Бебуришвили женится

Меньщиков воссоединился с женой

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах воссоединились в Таиланде после разлуки и положили конец сплетням и домыслам, которые в последнее время ходили о их семье. Они не разводятся.

Бебуришвили женится

Ловелас и холостяк Андрей Бебуришвили, похоже, решил остепениться. 30-летний комик объявил о скорой свадьбе. На записи очередной программы он рассказал зрителям, что женится грядущим летом. А чтобы его слова не восприняли как очередную шутку, показал публике кольцо на безымянном пальце.

Костомаров научился сидеть без помощи

Роман Костомаров делает успехи в восстановления после ампутации. Фигурист уже умеет сидеть без посторонней помощи.

Умер отец Богомолова

Отец Константина Богомолова, критик Юрий Богомолов, скончался в 86-летнем возрасте. Он был кандидатом искусствоведения, автором десятка книг, лауреатом премий «Ника» и «Белый слон». У них с женой-кинокритиком Ольгой Ульяновой родились дочь Ольга, пошедшая по стопам отца, и сын Константин, ставший известным режиссером.

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