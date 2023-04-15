Кошкина в халатике поманила Дорохова бюстом: он так и млеет от видов

Звезда сериала «Чоп» Яна Кошкина теперь – актриса в шоу «Однажды в России». Девушка регулярно постит в соцсетях закулисье съемочного процесса, и теперь запечатлела момент общения с Денисом Дороховым.

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Причем, это оказался комичный фрагмент сценки с шуткой ниже пояса. Кошкина предстала перед Дороховым в махровом халатике, и он восхитился замером ее бюста. «Ваши родители случайно не риелторы?» - спросил он. И выдал: «Откуда у вас тогда такая трешка?!». Зрители шутку оценили, попадав со смеху.