Из кумира поколения – в изгоя на чужбине: Алла Пугачева встречает свои 74 года в одиночестве

Певица Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения. Это уже ее вторые именины на чужбине – в прошлом году звезда сбежала из России, громко «хлопнув дверью». Многие преданные поклонники от нее отвернулись после слов о «холопах» и «рабах», оставшиеся друзья уже не защищают, а муж и вовсе не появляется в израильском особняке. Так что сейчас у артистки - незавидная участь эмигрантки: одиночество изгоя на родине, непринятой на чужбине.

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Галкин*, напомним, вынужден скитаться по миру в надежде заработать и прокормить жену с детьми от суррогатной матери. Сам он давно не был дома – у него месячный тур по США и Канаде, и даже в день рождения своей любимой женщины артист находится далеко. Сама певица напророчила себе незавидную старость давно, спев когда-то про одиночество: «Сильная женщина плачет у окна».

Ее большая семья уже не соберется за одним столом, как это было прежде в фамильном гнезде в Грязи, потому как родные разбросало по миру: Кристина Орбакайте живет в США, туда же сбежал полгода назад внук Никита Пресняков, младший Дени Байсаров исчез из соцсетей в неизвестном направлении.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.