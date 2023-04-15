Клава Кока предъявила белую плоть в дырявом декольте: видно со сцены всем

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Незагорелые прелести еле уместились в вырезе.

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, едва успевает перевести дух, мчась со съемки на съемку. Ее день расписан по минутам, а на сон ночью остается не так много времени, потому что после заката она пишет новые песни. Однако, смена образа перед новым мероприятием – это святое, и девушка постоянно удивляет публику нарядами.

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На этот раз она предстала на сцене в оригинальном топе, декольте которого на стыке черного и белого оказалось дырявым. Незагорелые прелести артистки внушительно выглядывали, их видно было всем зрителям в зале. Сама красотка давно не стесняется подобных откровенных нарядов и даже часто выбирает  одежду на грани.

Клава Кока. Фото: соцсети

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