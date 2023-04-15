Роман Костомаров вышел на связь из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже четвертый месяц в реанимации. Новости оттуда в последнее время все оптимистичнее, звезда идет на поправку. Он готовится к новому этапу в лечении – протезированию.

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На днях Костомаров лично вышел на связь. Фигурист не смог пропустить день рождения своей экс-партнерши по танцам на льду и друга Татьяны Навки. Она сама рассказала об этом, а поводом стал день ее рождения.

«Одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» - сообщила Навка.

Напомним, Костомаров перенес ампутацию конечностей. Все это время Навка поддерживала его и оказывала посильную помощь.