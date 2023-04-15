Папин красавчик: Бурак Озчивит показал подросшего первенца – растет звезда, даже прищур такой же!

В семье Бурака Озчивита, звезды «Великолепного века», и его жены Фахрийе Эвджен, прошел праздник. Первенцу Карану исполнилось 4 годика, родители устроили по такому поводу мероприятие с стилистике комиксов про Человека-паука.

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Не обошлось без семейного фото. Звездный отец взял именинника на руки, и подписчики знаменитости заметили, как сильно похож мальчик на своего отца. Каран растет настоящим красавцем, с точно таким же прищуром во взгляде, как и его папа. И, кстати, он уже талантливо выступает на сцене: недавно мама мальчика показывала видео с его утренника в детском садике.