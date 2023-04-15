Агата Муцениеце оголила соблазнительные чресла на сцене – публика взвыла: халатик нараспашку, содержимое навыкат

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце не отказалась от заманчивого предложения вступить в эротическом театре. Звезда заменила Екатерину Варнаву, и зрители после недавней премьеры в восторге. Шоу продолжаются, и экс-жена «мажора» удивляет публику.

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На сцене Муцениеце даже появляется в чем мать родила. А показать ей есть что: она давно и усердно трудится над собой и своей формой, так что точеная талия и упругие бедра актрисы еще долго будут сниться посетителям театра.

На поклон Агата вышла в прозрачном халатике, который беспрестанно распахивался и открывал взору соблазнительные чресла в серебристых трусиках. От такого зрелища публика буквально взвыла, а довольная происходящим Муцениеце утопала во всеобщем обожании и овациях.