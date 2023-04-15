Все в сборе: Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен показали фото с сыновьями – старший вырос копией папы, у младшего кудряшки вьются

Актриса из турецкого кинохита «Королек – птичка певчая» Фахрийе Эвджен поделилась снимками с дня рождения старшего сына от Бурака Озчивита. Первенцу Карану исполнилось 4 годика, и мама с папой закатили большой праздник по этому поводу.

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Знаменательное событие сподвигло Фахрийе показать подписчикам все семейство. Три месяца назад она родила второго ребенка и еще не демонстрировала его миру. Глава семейства держал на руках именинника – свою маленькую копию, а мама прижимала кудрявого крошку Керема. Счастливые родители и их подрастающие сокровища вызвали у поклонников бурю восторгов.