Асмус перестала скрывать, что ей досталось после развода с Харламовым

Звезда нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус перестала скрывать, что ей досталось после развода с Гариком Харламовым. Актриса и комик были счастливы с 2013 года, но в 2020-м приняли решение развестись.

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Тема развода с женой для Харламова регулярно становится предметом шуток, чем он невероятно злил Асмус. Но на этот раз поспекулировать решила сама актриса. И после публикаций фото в аккаунте Ксении Собчак она указала на деталь в своей внешности, которая, по ее словам, ей досталась при разделе имущества.

«За фото спасибо, я и мой второй подбородок (все то, что досталось мне после раздела имущества) довольны», - написала Собчак актриса.

Судя по всему, Асмус скромничает: от брака с юмористом ей явно перепало еще и чувство юмора. Харламов пока не отреагировал на шутку бывшей жены.