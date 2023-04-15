Мамина радость: Марина Кравец показала именинницу-дочку в розовом наряде – уже совсем большая

Телеведущая и актриса Марина Кравец счастлива в браке с продюсером Аркадием Водаховым, они вместе уже 9 лет. За это время пара обзавелась наследницей – в 2020 году у них родилась дочка Вероника.

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Звезда ТНТ редко показывает личное на публике, в соцсетях тоже ничего не комментирует. Но в знаковые для себя моменты все-таки демонстрирует семейную жизнь. На днях дочке Кравец исполнилось три годика, и звездная мама показала, как девочка уже подросла.

Вероничка в розовом пышном платье счастливо улыбается на фото – она, судя по всему, обожает шоу мыльных пузырей. Дочурка Кравец заметно выросла, и все больше походит на папу.