«Привел ребенка к аквариуму»: Капаклы и Мусульбес развлекаются в Дубае — а вдруг Африкантова увидит

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес некоторое время назад перестали скрывать свой роман и признались поклонникам, что счастливы вместе.
Проведя некоторое время на Бали, подальше от разгневанной из-за измены мужа Марины Африкантовой, Рома Капаклы и Таня Мусульбес прилетели в Дубай.
Как объяснила Таня Мусульбес, здесь она намерена не только гулять, но и заниматься делами - посетить своих косметолога и парикмахера.
При этом влюбленная парочка — Мусульбес и Капаклы все-таки прогуливаются по Дубаю, совершенно не опасаясь случайной встречи с Мариной Африкантовой. В телеграм-канале Рома Капаклы поделился кадрами, на которых запечатлен вместе с Таней Мусульбес в одном из развлекательных центров с огромным аквариумом.
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Таня Мусульбес и Рома Капаклы. Фото: скрин соцсети
«Привел ребенка к аквариуму и говорю: «Покажи мне рыб», — со смехом сказал в кадре Рома Капаклы.
Парочка с восхищением рассматривала обитателей морских глубин, и судя по всему, не боялась встретить в Дубае общую знакомую — Марину Африкантову.