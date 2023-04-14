«Привел ребенка к аквариуму»: Капаклы и Мусульбес развлекаются в Дубае — а вдруг Африкантова увидит

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес некоторое время назад перестали скрывать свой роман и признались поклонникам, что счастливы вместе.

Проведя некоторое время на Бали, подальше от разгневанной из-за измены мужа Марины Африкантовой, Рома Капаклы и Таня Мусульбес прилетели в Дубай.

Как объяснила Таня Мусульбес, здесь она намерена не только гулять, но и заниматься делами - посетить своих косметолога и парикмахера.

При этом влюбленная парочка — Мусульбес и Капаклы все-таки прогуливаются по Дубаю, совершенно не опасаясь случайной встречи с Мариной Африкантовой. В телеграм-канале Рома Капаклы поделился кадрами, на которых запечатлен вместе с Таней Мусульбес в одном из развлекательных центров с огромным аквариумом.

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