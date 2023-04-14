Милый пухляш с щечками и темной шевелюрой: Фахрийе Эвджен нежно прижала к груди младшего сына от Бурака Озчивита

Турецкая актриса Фахрийе Эвджен поделилась в микроблоге милым семейным фото, на котором запечатлена вся ее семья. В кадре предстала сама Фахрийе, ее муж, актер Бурак Озчивит и двое сыновей пары — четырехлетний Каран и грудничок Керем.
Примечательно, что звездная пара решилась показать поклонникам второго сына по случаю дня рождения первенца — 13 апреля Карану исполнилось четыре года.
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В кадре Фахрийе Эвджен держит маленького Керема на руках. Личико малыша прикрыто смайликом, но видны его пухлые щечки и шикарная, для людей этого возраста, шевелюра. У трехмесячного Керема густые темные волосы, которые еще и завиваются в кудри.
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен с сыновьями. Фото: соцсети
Напомним, второй ребенок Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен появился на свет 18 января 2023 года. Керем родился в США. На днях мальчику исполнится три месяца. Звездная пара впервые показала сына.