Милый пухляш с щечками и темной шевелюрой: Фахрийе Эвджен нежно прижала к груди младшего сына от Бурака Озчивита

Турецкая актриса Фахрийе Эвджен поделилась в микроблоге милым семейным фото, на котором запечатлена вся ее семья. В кадре предстала сама Фахрийе, ее муж, актер Бурак Озчивит и двое сыновей пары — четырехлетний Каран и грудничок Керем.

Примечательно, что звездная пара решилась показать поклонникам второго сына по случаю дня рождения первенца — 13 апреля Карану исполнилось четыре года.

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