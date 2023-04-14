Расцеловал на берегу океана: Степа Меньщиков публично признался жене в любви после воссоединения в Таиланде

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Напомним, Ангелина Монах в феврале вместе с дочкой Степанией улетела в Таиланд, где живет вся ее семья. Степа Меньщиков остался в Москве. Из-за этого поклонники пары решили, что те расстались. Но оказалось, разлука была временной. Ангелина и Степан воссоединились в Таиланде.