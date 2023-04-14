«Алла будет петь»: отец Кристины Орбакайте высказался о новой песне, посвященной Алле Пугачевой

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Правда, Кристина Орбакайте по какой-то причине не дала послушать новую композицию своему отцу Миколасу Орбакасу, с которым, как утверждает, поддерживает теплые отношения.

Мужчина заявил, что ничего не знает о песне, посвященной бывшей жене.

«Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», - сказал Миколас Орбакас журналистам.

По материалам «Абзаца».