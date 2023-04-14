«Алла будет петь»: отец Кристины Орбакайте высказался о новой песне, посвященной Алле Пугачевой

Пятнадцатого апреля отметит свой день рождения уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева. Примадонне исполнится 74 года. В канун этой прекрасной даты дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте презентовала новый трек, посвященный звездной маме, с жизнеутверждающим названием - «Алла будет петь».
«Алла будет петь» – это особенная для меня песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!» - написала Кристина Орбакайте в своем телеграм-канале.
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Правда, Кристина Орбакайте по какой-то причине не дала послушать новую композицию своему отцу Миколасу Орбакасу, с которым, как утверждает, поддерживает теплые отношения.
Мужчина заявил, что ничего не знает о песне, посвященной бывшей жене.
«Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», - сказал Миколас Орбакас журналистам.
По материалам «Абзаца».