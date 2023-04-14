«Растем не по дням, а по часам»: дважды беременная Оксана Ряска из «Дома-2» предъявила огромный живот

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая после ухода с проекта эмигрировала в США, в конце весны — начале лета вновь станет мамой.
В микроблоге Оксана Ряска периодически показывает, как трансформируется ее тело во время второй беременности.
На этот раз она предстала в микроблоге в футболке оверсайз с принтом в виде Микки Маусов. Объемный наряд не скрыл, а подчеркнул огромный живот Оксаны Ряски.
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Оксана Ряска показала большой живот. Фото: соцсети
«Ну что, мы растем не по дням, а по часам», — поделилась Оксана Ряска.
Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком Оксаны Ряски. Летом 2021 года она подарила своему мужу, которого встретила после переезда в США, сына Семена.