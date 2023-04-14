«Растем не по дням, а по часам»: дважды беременная Оксана Ряска из «Дома-2» предъявила огромный живот

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая после ухода с проекта эмигрировала в США, в конце весны — начале лета вновь станет мамой.

В микроблоге Оксана Ряска периодически показывает, как трансформируется ее тело во время второй беременности.

На этот раз она предстала в микроблоге в футболке оверсайз с принтом в виде Микки Маусов. Объемный наряд не скрыл, а подчеркнул огромный живот Оксаны Ряски.

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