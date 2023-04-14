Семен Слепаков* признан иноагентом

Семен Слепаков*

Семен Слепаков*. Фото: Global Look Press

Минюст России внес известного комика Семена Слепакова* в список иностранных агентов.

Министерство юстиции России огласило новую порцию имен людей, пополнивших список иностранных агентов.

На этот раз в него попала знаменитость — Минюст признало иноагентом известного юмориста, автора песен на злобу дня Семена Слепакова*.

Как поясняет Минюст, Семена Слепаковапризнали иноагентом за получение финансовой поддержки от иностранных источников и негативных высказываний в адрес граждан РФ.

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Напомним, Семен Слепаков* некоторое время назад покинул Россию. Комик сейчас живет в Израиле, там же дает концерты. Во время выступлений Семен Слепаковпозволяет себе резкие высказывания о происходящих мировых событиях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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