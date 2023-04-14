Семен Слепаков* признан иноагентом

Министерство юстиции России огласило новую порцию имен людей, пополнивших список иностранных агентов.

На этот раз в него попала знаменитость — Минюст признало иноагентом известного юмориста, автора песен на злобу дня Семена Слепакова*.

Как поясняет Минюст, Семена Слепакова* признали иноагентом за получение финансовой поддержки от иностранных источников и негативных высказываний в адрес граждан РФ.

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