«Здесь Маринка»: Таня Мусульбес объяснила, почему она и Рома Капаклы прилетели в Дубай

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы накануне прилетели в Дубай, где по-прежнему находится Марина Африкантова.
Как рассказала Таня Мусульбес, в Дубай они с Ромой Капаклы рванули с Бали не просто так. У Тани здесь дела, связанные с Мариной, но не Африкантовой.
Таня Мусульбес преодолела огромное расстояние, чтобы в Дубае посетить косметолога и парикмахера.
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«Это не просто путешествие – поехать в Дубай погулять. Здесь моя косметолог Диана, с которой я хотела бы увидеться и сделать процедуры. И еще у меня здесь Маринка, парикмахер, которая делает мне объем. Я его делала полгода назад, мне нужно срочно его снять и переделать», - рассказала Таня Мусульбес в микроблоге о причине приезда в Дубай с Бали.