«Здесь Маринка»: Таня Мусульбес объяснила, почему она и Рома Капаклы прилетели в Дубай

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы накануне прилетели в Дубай, где по-прежнему находится Марина Африкантова.

Как рассказала Таня Мусульбес, в Дубай они с Ромой Капаклы рванули с Бали не просто так. У Тани здесь дела, связанные с Мариной, но не Африкантовой.

Таня Мусульбес преодолела огромное расстояние, чтобы в Дубае посетить косметолога и парикмахера.

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