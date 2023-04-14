«Больше не холостяк»: Егор Крид признался, что сделал предложение своей девушке

Исполнитель Егор Крид заявил, что сделал предложение руки и сердца.

К слову, пока неизвестно, кто получил от артиста предложение выйти за него замуж.

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Отметим, что после расставания с блогершей Валей Карнавал Егор Крид не рассказывал о своей личной жизни. Однако шоумена видели в компании блогерши Кати Толстопятовой, которая ранее встречалась с исполнителем Даней Милохиным.

Егор Крид не раскрыл имя своей невесты. Свое признание Крид случайно сделал во время одного из онлайн-стримов.