Не разводятся: Степан Меньщиков из «Дома-2» и его жена воссоединились в Таиланде - заткнули сплетникам рты

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах воссоединились в Таиланде после разлуки и положили конец сплетням и домыслам, которые в последнее время ходили о их семье.

Степан Меньщиков опубликовал в микроблоге снимки, которые являются доказательством того, что у них с Ангелиной все хорошо. На одном из фото он целует жену, на другом - запечатлен с Ангелиной и дочкой Степанией. Ради встречи с семьей Степан Меньщиков прилетел в Паттайю из Москвы.