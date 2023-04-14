Не разводятся: Степан Меньщиков из «Дома-2» и его жена воссоединились в Таиланде - заткнули сплетникам рты

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах воссоединились в Таиланде после разлуки и положили конец сплетням и домыслам, которые в последнее время ходили о их семье.
Степан Меньщиков опубликовал в микроблоге снимки, которые являются доказательством того, что у них с Ангелиной все хорошо. На одном из фото он целует жену, на другом - запечатлен с Ангелиной и дочкой Степанией. Ради встречи с семьей Степан Меньщиков прилетел в Паттайю из Москвы.
«Любимая моя Гелечка! Благодарю тебя за твою любовь ко мне и за нашу семью!» - подписал кадр Степан Меньщиков.
Степан Меньщиков с женой Ангелиной Монах и дочкой Степанией. Фото: соцсети
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Напомним, жена Степана Меньщикова Ангелина Монах улетела с дочкой в Таиланд еще в феврале, спровоцировав разговоры о разрыве с мужем. Но как выяснилось, у пары все в порядке.
«Господи, как же с вами хорошо! Люблю вас!» - признался Степан Меньщиков в микроблоге жене и дочери.