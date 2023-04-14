«Сама не может родить»: Юлиан назвал причину развода с Анастасией

«Поставил штамп – и ошибся. Во-первых, не надо сообщать всей стране о женитьбе. Во-вторых, нас занесло куда-то. Показалось, что мы так долго вместе, такие друзья... Мы с ней дружили долго, потом пробежала искра. Мы ссорились, мирились, знали друг друга досконально», – заявил артист.

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«Мы перепутали любовь с дружбой. Насте нужен мужик, который будет ее слушаться. Из-за чего вообще все началось: я предложил взять ребенка из детского дома, она сказала нет. Как можно такое сказать? Сама не может родить, а тут любимый человек предлагает взять малыша. Для меня это было ударом. Ей нужен подкаблучник, а я не такой», – заключил Юлиан в беседе с ведущей YouTube-шоу «PROжизнь».