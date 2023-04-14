Вся семья на одном фото: Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен впервые показали младшего сына – пухленький и волосатый

Звезды турецких сериалов, супруги Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен порадовали своих многочисленных поклонников по всему миру.

Пара решила показать публике своего младшего наследника. Повод для того, чтобы представить грудничка поклонникам Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен выбрали прекрасный - день рождения старшего сына Карана. Мальчику 13 апреля исполнилось четыре года.

В микроблоге Бурак Озчивит разместил семейное фото, на котором запечатлены все четверо. Каран сидит между папой и мамой. А Фахрийе Эвджен держит на руках младшего сына. Малыш пухленький и довольно волосатый для своего возраста - у него густые черные локоны.

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