«Женатый мужчина-бабник с детьми и обязательствами – «крыса»: Елена Валюшкина набросилась на бывшего мужа Александра Яцко

Известная актриса Елена Валюшкина дважды была замужем. Ее брак с ее же преподавателем Леонидом Фоминым продлился десять лет. Двадцать Елена Валюшкина прожила в браке с Александром Яцко, которого широкая публика узнала после сериала «Тест на беременность».

От этого замужества у актрисы двое взрослых детей - сын Василий и дочка Мария. Наследники Валюшкиной общаются со своим отцом. Сама же актриса на второго мужа до сих пор таит обиду, как и на первого.

Елена Валюшкина называет экс-супругов «крысами».

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