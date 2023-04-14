«Женатый мужчина-бабник с детьми и обязательствами – «крыса»: Елена Валюшкина набросилась на бывшего мужа Александра Яцко

Известная актриса Елена Валюшкина дважды была замужем. Ее брак с ее же преподавателем Леонидом Фоминым продлился десять лет. Двадцать Елена Валюшкина прожила в браке с Александром Яцко, которого широкая публика узнала после сериала «Тест на беременность».
От этого замужества у актрисы двое взрослых детей - сын Василий и дочка Мария. Наследники Валюшкиной общаются со своим отцом. Сама же актриса на второго мужа до сих пор таит обиду, как и на первого.
Елена Валюшкина называет экс-супругов «крысами».
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«Первый муж лишил меня съемок в кино, отобрал жилплощадь и проклял. Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос… А что касается второго… Женатый мужчина-бабник с детьми и обязательствами — «крыса», - высказалась Елена Валюшкина.
Напомним, актриса снялась в фильме «Вызов», который кинотеатры начнут показывать с 20 апреля. Елена Валюшкина сыграла маму главной героини, роль которой исполнила Юлия Пересильд.
По материалам «7Дней».
Александр Яцко. Фото: Global Look Press