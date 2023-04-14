«Он бежал с нами до самой парковки»: Юлия Гаврилина пожаловалась на неадекватного поклонника-преследователя

Юлия Гаврилина

Юлия Гаврилина. Фото: соцсети 

Артистка переживает за свою безопасность.

Юлия Гаврилина рассказала, что у нее появился очень навязчивый поклонник. 

Более того, блогерша считает фаната просто неадекватным. Гаврилина вспомнила случай, когда к ней после киносеанса подошел молодой человек и вручил дрожащими руками букет.

«Как-то я пришла в кинотеатр, а после окончания сеанса увидела на выходе парня. Он такой милый, весь дрожит. Дарит мне букет. Я такая: «Какой милый парень! Как круто!».

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Радостная Гаврилина не подозревала, что парень считает ее своей девушкой. Оказалось, певица не знала, что поклонник заявляет на просторах Интернета о них с Юлией как о паре.

«Потом знакомые ребята рассказали мне, что это он пишет мне большие тексты о том, что мы вместе – ругаемся, то расстаемся, то снова миримся», – добавила Гаврилина.

«Потом я снова прихожу в кинотеатр – и этот парень опять там. Мы испугались, не хотели вступать с ним в конфликт. В итоге он бежал с нами до самой парковки. Это было как в фильме ужасов», – заключила Гаврилина в беседе с Super.

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