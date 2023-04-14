«Я очень переживала и внутренне протестовала»: Ефременкова из «Дома-2» отдала Мондезиру одного из сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир больше не вместе, они расстались, как пара, и живут по разным адресам. Но экс-возлюбленные продолжают поддерживать отношения, ведь у них грудные дети — двое сыновей-близнецов.
Мондезир сопровождает Юлию Ефременкову и малышей во время визитов к врачу и каждый день приходит, чтобы погулять с сыновьями. Но молодые родители решились и на более рискованный эксперимент.
Юлия Ефременкова отдала на ночь Мондезиру одного из близнецов. Все прошло хорошо. Но в микроблоге Юлия призналась, что ей было нелегко решиться на подобное.
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«Вначале я очень переживала и внутренне протестовала, чтобы ребенок ночевал у Мондезира. А потом подумала: «ну он же отец». Причем, надо отдать должное, он отличный папа, он их безумно любит, справляется с ними на ура. В чем причина беспокойства? Это просто чистый эгоизм с моей стороны. И как только я это поняла, меня отпустило нервозное состояние!» — поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и Мондезира скоро исполнится по семь месяцев. Мальчики появились на свет 22 сентября 2022 года.