Стринги утонули в недрах: проказница Африкантова натянула трусишки до подмышек, поманив сокровенным – ни капли стыда

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены Ромы Капаклы, похоже, пошла вразнос.

Блондинка чиллит с подругами в Дубае и часто публикует свои откровенные снимки. Марина Африкантова в пикантных позах позирует в бикини на фоне небоскребов в Дубае. Она предстала в бикини оттенка капучино, развернувшись к камере спиной и показав, как выглядит сзади.

Стринги фактически утонули в недрах. Марина Африкантова задрала их довольно высоко: еще чуть-чуть — и будут до подмышек.

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