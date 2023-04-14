Стринги утонули в недрах: проказница Африкантова натянула трусишки до подмышек, поманив сокровенным – ни капли стыда

Марина Африкантова

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова раскрепостилась в Дубае.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены Ромы Капаклы, похоже, пошла вразнос.

Блондинка чиллит с подругами в Дубае и часто публикует свои откровенные снимки. Марина Африкантова в пикантных позах позирует в бикини на фоне небоскребов в Дубае. Она предстала в бикини оттенка капучино, развернувшись к камере спиной и показав, как выглядит сзади.

Стринги фактически утонули в недрах. Марина Африкантова задрала их довольно высоко: еще чуть-чуть — и будут до подмышек. 

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Марина Африкантова дала понять, что она та еще проказница, которая совершенно ничего не стыдится.

Блондинка чувствует себя свободно, понимая, что теперь ей можно демонстрировать фото подобного содержания и муж ни слова не скажет, ведь он уже увлечен другой.

Марина Африкантова в бикини. Фото: соцсети

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