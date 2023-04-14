Прыщи, бугры и бородавки: вот как на самом деле выглядит красотка Таня Мусульбес, если не замажет изъяны тональным кремом

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес считается одной из самых красивых девушек телестройки. Она профессиональный визажист и всегда умела себя эффектно подать.

Но в последнее время Таня Мусульбес начала часто показывать, как выглядит ее лицо без тщательного мейкапа. Красотка совершенно не стесняется своих изъянов.

В телеграм-канале Таня Мусульбес разместила видео, на котором запечатлена а-ля натюрель. Так что все желающие могут убедиться, что без тонального крема на лице Таня Мусульбес не такая уж и красавица. Кожа у нее довольно бугристая, со множеством прыщиков, некоторые из них огромны и похожи на бородавки по размеру.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».