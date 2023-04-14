С Ольги Бузовой и ее лейбла требуют больше миллиона евро за отказ рекламировать вино

Губит людей не пиво… У Ольги Бузовой, например, возникли проблемы с вином.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление компании «Глобал Вайн дистрибьюшен» из Ростова-на-Дону к известной певице и ее музыкальному лейблу «Арчер Мьюзик Продакшнс». Винная компания требует взыскания убытков на сумму 1,15 миллиона евро.

По словам истца, с ним был заключен лицензионный договор на использование товарного знака BUZWINE. Лейбл обязался осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под этим названием. Говоря по-простому, Бузова должна была рекламировать именное вино.

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