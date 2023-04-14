Заботливый брат: Гарик Харламов мило поздравил сестер-близнецов с днем рождения

Бывший муж актрисы Кристины Асмус — Гарик Харламов — опубликовал в личном микроблоге архивные кадры с младшими сестренками.

Харламов показал, каким он был раньше. Юный Харламов с заботой и теплотой относился к Кате и Алине, которым в этом году исполнилось 24 года. Артист выходил на прогулки с сестрами и всячески помогал матери нянчиться с родственницами.

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Также Гарик показал повзрослевших сестер-красавиц.