Заботливый брат: Гарик Харламов мило поздравил сестер-близнецов с днем рождения

Бывший муж актрисы Кристины Асмус — Гарик Харламов — опубликовал в личном микроблоге архивные кадры с младшими сестренками.
Харламов показал, каким он был раньше. Юный Харламов с заботой и теплотой относился к Кате и Алине, которым в этом году исполнилось 24 года. Артист выходил на прогулки с сестрами и всячески помогал матери нянчиться с родственницами.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Гарик показал повзрослевших сестер-красавиц.
«С днем рождения, сестренки мои любимые! Катя и Алина! Будет счастливы!» — написал в своем микроблоге Харламов.
Гарик Харламов с сестрами и мамой. Фото: соцсети
Напомним, ранее Лера Кудрявцева поздравила старшего сына с днем рождения.