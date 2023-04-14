Показал кольцо: Андрей Бебуришвили объявил о скорой свадьбе

В новом выпуске Comedy Club известный комик Андрей Бебуришвили объявил о скорой свадьбе. Юморист, которого считали ловеласом и сердцеедом, похоже, наконец остепенился. На записи очередной программы он рассказал зрителям, что женится грядущим летом. А чтобы его слова не восприняли, как очередную шутку, показал публике кольцо на безымянном пальце.

В довесок к новости Андрей выступил с монологом о том, как дорого готовить свадьбу в Москве, и что все это мероприятие является большим соревнованием у девушек «у кого круче».