Показал кольцо: Андрей Бебуришвили объявил о скорой свадьбе

В новом выпуске Comedy Club известный комик Андрей Бебуришвили объявил о скорой свадьбе. Юморист, которого считали ловеласом и сердцеедом, похоже, наконец остепенился. На записи очередной программы он рассказал зрителям, что женится грядущим летом. А чтобы его слова не восприняли, как очередную шутку, показал публике кольцо на безымянном пальце.
В довесок к новости Андрей выступил с монологом о том, как дорого готовить свадьбу в Москве, и что все это мероприятие является большим соревнованием у девушек «у кого круче».
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При этом, кто же та красавица, что окольцевала Бебуришвили, зрители до сих пор не знают. О своей невесте комик так ничего и не сказал. Кто же она – комедиантка, модель, популярный блогер или вовсе немедийная личность?
По материалам издания StarHit.