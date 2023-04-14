Одного из старейших членов британской королевской семьи не пригласили на коронацию Карла III

Меган Маркл не единственная из британской королевской семьи, кого не пригласили на коронацию Карла III 6 мая.

63-летняя герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, она же бывшая жена принца Эндрю (младшего брата Карла), будет наблюдать за церемонией дома по телевизору.

Как передает издание The Sun, даме сказали, что ее нет среди двух тысяч гостей, несмотря на то что она знает коронуемого монарха с детства. При этом ее бывший муж, а также дочери Евгения и Беатрис приглашены на знаковое событие в Вестминстерском аббатстве.