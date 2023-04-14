«Решили развлечься в ночи»: Оксана Самойлова встретилась с Джиганом ради старшей дочери

Блогерша Оксана Самойлова поделилась свежими фото со старшей наследницей Ариелой и мужем Джиганом.

Примечательно, что в последнее время Оксана Самойлова не живет с исполнителем Джиганом. Несмотря на попытки мужа извиниться, Оксана не идет на сближение с Джиганом. Однако недавно Оксана показала, как ночью приехала на музыкальную студию к Джигану.

«Мы решили развлечься в ночи и сделать кое-что интересное», — отметила Оксана Самойлова.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Самойлова рассказывала о себе и дочери, которая захотела записать каверы. Поэтому Самойлова и привела ее к отцу, который знает толк в создании хитов.