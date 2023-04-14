«Решили развлечься в ночи»: Оксана Самойлова встретилась с Джиганом ради старшей дочери

Блогерша Оксана Самойлова поделилась свежими фото со старшей наследницей Ариелой и мужем Джиганом.
Примечательно, что в последнее время Оксана Самойлова не живет с исполнителем Джиганом. Несмотря на попытки мужа извиниться, Оксана не идет на сближение с Джиганом. Однако недавно Оксана показала, как ночью приехала на музыкальную студию к Джигану.
«Мы решили развлечься в ночи и сделать кое-что интересное», — отметила Оксана Самойлова.
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Самойлова рассказывала о себе и дочери, которая захотела записать каверы. Поэтому Самойлова и привела ее к отцу, который знает толк в создании хитов.
Джиган со старшей дочерью. Фото: соцсети
«Я первый раз на звуке слушаю Ари. Это без малейшей звуковой обработки. Она знает наизусть 300 песен на английском языке. К примеру, я знаю ровно ноль», — восхитилась Оксана первыми шагами дочери в музыкальной карьере.
Напомним, ранее стало известно, что 11-летняя дочь Джигана зарабатывает по 18 тысяч рублей в неделю.