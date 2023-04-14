«Имейте совесть, Алле уже не надо петь»: Поплавская набросилась с критикой на Орбакайте

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала певицу Кристину Орбакайте за ее новую песню «Алла будет петь». По мнению «Красной Шапочки», Пугачевой, которой посвящена эта композиция, уже не нужно петь на сцене.

«Алла будет петь... В доме престарелых?! Ну или Кристине, внукам и детям Галкина* дома перед сном», — пишет Поплавская в Telegram.

«Припев новой песни: «Камни будут с неба лететь — Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть — Алла будет петь». Имейте совесть, Алле уже не надо петь. Ей нужно отдыхать. Хватит заставлять пожилую женщину работать на износ, лишь бы прокормить огромную семью. Зарабатывайте сами, а мать отправьте на заслуженный отдых. Спиногрызы, честное слово!»