«Имейте совесть, Алле уже не надо петь»: Поплавская набросилась с критикой на Орбакайте

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала певицу Кристину Орбакайте за ее новую песню «Алла будет петь». По мнению «Красной Шапочки», Пугачевой, которой посвящена эта композиция, уже не нужно петь на сцене.
«Алла будет петь... В доме престарелых?! Ну или Кристине, внукам и детям Галкина* дома перед сном», — пишет Поплавская в Telegram.
«Припев новой песни: «Камни будут с неба лететь — Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть — Алла будет петь». Имейте совесть, Алле уже не надо петь. Ей нужно отдыхать. Хватит заставлять пожилую женщину работать на износ, лишь бы прокормить огромную семью. Зарабатывайте сами, а мать отправьте на заслуженный отдых. Спиногрызы, честное слово!»
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Напомним, 15 апреля покинувшей Россию Алле Пугачевой исполнится 74 года. Примадонна не гастролирует и не дает сольные концерты с 2010 года, кроме юбилейного шоу на свое 70-летие. Однако до переезда в Израиль она еще появлялась на сцене в некоторых творческих вечерах.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.