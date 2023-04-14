Умер отец Константина Богомолова

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Юрию Богомолову было 86 лет. В 1965 году он окончил ВГИК, после работал заведующим отделом теории и истории журнала «Искусство кино», заведующим отделом культуры в газете «Известия», телеобозревателем в «Российской газете», колумнистом в агентстве «РИА Новости» и журнале «Сноб». Его статьи выходили также в изданиях «Советская культура», «Литературная газета», «Советский экран» и The New Times.

Он был кандидатом искусствоведения, автором десятка книг, лауреатом премий «Ника» и «Белый слон». У них с женой-кинокритиком Ольгой Ульяновой родились дочь Ольга, пошедшая по стопам отца, и сын Константин, ставший известным режиссером.