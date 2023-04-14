Виктория Боня отрицает все слухи о свиданиях за деньги

Сама звезда свою причастность к этому отрицает и не понимает почему ей приписывают такой образ жизни. Виктория говорит, что в первую очередь ей интересен сам человек, а не его деньги. Более того, звезда призналась, что нормально относится к ситуациям, когда мужчина зарабатывает меньше женщины. Но сама она таких мужчин не любит.

«Я не могу взять мужчину за руку, если этот мужчина энергетически мне неприятен, если я не хочу этого мужчину рядом видеть», — говорит Боня.

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Источник: YouTube-канал «Начало»