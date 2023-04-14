«Ничего не торчит»: Ольга Бузова правдиво объяснила изменения в своей фигуре

В последнее время поклонники Ольги заметили, что телезвезда резко потеряла в весе. Фанаты беспокоятся: Бузова буквально тает на глазах. На съемках своего нового клипа звезда призналась, что сама удивлена и не может понять, в чем дело. По словам Ольги, она сейчас на два размера меньше обычного, хотя не сидела ни на каких диетах.

Бузова отметила, что не ставила перед собой цели похудеть, а просто придерживалась здорового образа жизни. Похоже, что она не видит никакой проблемы и вполне довольна тем, как сейчас выглядит.

«Я люблю, когда у меня ничего не прижимает и ничего не торчит. Важно, как я вижу себя в зеркале! Я себе нравлюсь», — сказала Ольга.

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Источник: prozvezd.info