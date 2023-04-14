Поблекшая Брежнева с посеревшим лицом вышла на люди: вмятина на лбу, морщины (фото)

Вера Брежнева явила свое умытое лицо без тени макияжа, появившись на публике. Причем, экс-солистке группы «ВИА Гра» удалось произвести фурор, вот только впечатление едва ли было приятным. Комплиментов от поклонников жена музыкального продюсера Константина Меладзе не дождалась, зато нарвалась на критику хейтеров. Так, внешность певицы показалась им поблекшей и пресной.

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