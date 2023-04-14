Поблекшая Брежнева с посеревшим лицом вышла на люди: вмятина на лбу, морщины (фото)

Вера Брежнева явила свое умытое лицо без тени макияжа, появившись на публике. Причем, экс-солистке группы «ВИА Гра» удалось произвести фурор, вот только впечатление едва ли было приятным. Комплиментов от поклонников жена музыкального продюсера Константина Меладзе не дождалась, зато нарвалась на критику хейтеров. Так, внешность певицы показалась им поблекшей и пресной.
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Вера Брежнева с морщинами на лице и синяками под глазами. Фото: личный архив
Многие подметили, что выглядит Вера как самая обычная домохозяйка, от сексапильности не осталось и следа. На лице появились морщины, а лоб украшает вмятина с межбровной складкой. Кожа у поп-дивы приобрела серый оттенок так, словно Брежнева всю зиму провела не на вилле в Италии, а в подвале польского склада, где она работала волонтером.