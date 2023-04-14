Анастасия Волочкова оконфузилась на заднем сиденье: юбочка задралась так, что тайное стало явным

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова любит быть в центре внимания. Но нередко у нее это получается благодаря конфузам. Вот и на сей раз артистка, передвигавшаяся на заднем сидении авто, не справилась с коротенькой юбочкой и засветила интимное.

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Белая юбка предательски задралась, и под ней обнаружились резинки от чулок. Зрелище привело поклонников Анастасии в восторг. Да и сама балерина не видит ничего такого в конфузе, когда есть что показать. Она не раз парировала хейтерам, мол, завидуйте молча. И нельзя не согласиться: в свои 47 лет Волочкова обладает фигурой, которой позавидуют многие ровесницы.