Маргарита Мамун сверкнула телесами на площади: люди ахнули, увидев гимнастку без штанов

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Спортсменка сначала отметилась на презентации, где затмила всех своими бесконечно длинными ногами в босоножках, а потом отправилась на главную площадь страны. И вот тут уместность ее наряда явно вызвала вопросы у окружающих, утепленных еще по-зимнему — в полумраке казалось, что гимнастка дефилировала по брусчатке как будто совсем без штанов.