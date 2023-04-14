Маргарита Мамун сверкнула телесами на площади: люди ахнули, увидев гимнастку без штанов

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун для выхода в люди выбрала смелый наряд. Она облачилась в удлиненный жакет, под который надела юбку, которая оказалась просто незаметной на ней.
Маргарита Мамун. Фото: соцсети
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Спортсменка сначала отметилась на презентации, где затмила всех своими бесконечно длинными ногами в босоножках, а потом отправилась на главную площадь страны. И вот тут уместность ее наряда явно вызвала вопросы у окружающих, утепленных еще по-зимнему — в полумраке казалось, что гимнастка дефилировала по брусчатке как будто совсем без штанов.