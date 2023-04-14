Дмитрий Тарасов в стрингах сверкнул незагорелым тылом: дело было в SPA

Бывший муж Ольги Бузовой, спортсмен Дмитрий Тарасов улетел отдыхать на Алтай. Впервые они с нынешней женой Анастасией Костенко отправились в отпуск без детей. Компанию им, к всеобщему удивлению, составил Курбан Омаров, экс-супруг Ксении Бородиной.

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Буквально в первый же день Тарасов поспешил в SPA. И не постеснялся показать, какие процедуры посетил. Душ Шарко пришелся экс-футболисту в стрингах по душе, он с удовольствием подставил бока и тыл под бодрящий напор. Причем, даже сверкнул незагорелым задом, поворачиваясь спиной к камере. Кадры из душевой он запостил в микроблоге.